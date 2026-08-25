13:12  25 августа
На Черниговщине автомобиль влетел дерево: трое погибших, среди них – 16-летняя девушка
18:15  25 августа
Наличные для залога при Галущенко передавал лично Миндич - прокуроры
07:37  25 августа
На Тернопольщине один человек умер, еще пятеро – в больнице: семья могла отравиться
UA | RU
UA | RU
25 августа 2026, 17:59

В Кривом Роге перед судом предстанут двое мошенников, выманивших у пенсионерок миллион

25 августа 2026, 17:59
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении двух мошенников, которые по схеме "ваш родственник в беде" обманули двух горожан на почти миллион гривен

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как установили милиционеры, злоумышленники действовали по одинаковой схеме. Один из них звонил пожилым людям и представлялся их сыном или внуком. Он сообщал, что якобы попал в ДТП, получил травмы и может быть привлечен к уголовной ответственности.

После этого к разговору приобщался сообщник, выдававший себя за врача. Он убеждал потерпевших, что необходимы средства на лечение и "решение вопроса с полицией".

Злоумышленники настаивали, чтобы деньги передавали наличными. Таким образом, они обманули двух жительниц Кривого Рога на общую сумму почти 1 миллион гривен.

Оперативники криминальной полиции совместно со следователями Криворожского районного управления полиции установили и разоблачили причастных к мошенничеству. Ими оказались 27-летний мужчина и 23-летняя женщина.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

В настоящее время обвинительный акт в отношении двух подозреваемых направили в суд. Правоохранители также устанавливают возможную причастность других людей к преступной схеме.

Напомним, что в Киеве 77-летний мужчина передал мошенникам более 2 млн гривен, поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд мошенники Днепропетровская область пенсионер
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
В Николаевской области руководителя больницы подозревают в служебной халатности из-за убытков НСЗУ на 15 млн грн
25 августа 2026, 20:27
В Ровенской области будут судить двух мужчин за слитую тонну дизеля
25 августа 2026, 19:58
Наводили удары на позиции FPV-дронов и технику ВСУ: в Донецкой области трех предателей приговорили к 15 годам тюрьмы
25 августа 2026, 19:40
Вражеский дрон ударил по Основянскому району Харькова: есть повреждения
25 августа 2026, 18:58
Прокуратура через суд требует конфисковать сельхозземли у граждан РФ
25 августа 2026, 18:30
В Кировоградской области бывшую старосту приговорили к общественным работам из-за неподачи деклараций
25 августа 2026, 18:19
Наличные для залога при Галущенко передавал лично Миндич - прокуроры
25 августа 2026, 18:15
Вывозили в лес и избивали: в Ровенской области будут судить троицу вымогателей за четыре тысячи несуществующего долга
25 августа 2026, 17:47
В Киевской области разоблачили торговлю людьми: женщин продавали для сексуальной эксплуатации
25 августа 2026, 17:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Ягун
Николай Княжицкий
Все блоги »