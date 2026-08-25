В Кривом Роге перед судом предстанут двое мошенников, выманивших у пенсионерок миллион

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В Кривом Роге полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении двух мошенников, которые по схеме "ваш родственник в беде" обманули двух горожан на почти миллион гривен

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Как установили милиционеры, злоумышленники действовали по одинаковой схеме. Один из них звонил пожилым людям и представлялся их сыном или внуком. Он сообщал, что якобы попал в ДТП, получил травмы и может быть привлечен к уголовной ответственности.

После этого к разговору приобщался сообщник, выдававший себя за врача. Он убеждал потерпевших, что необходимы средства на лечение и "решение вопроса с полицией".

Злоумышленники настаивали, чтобы деньги передавали наличными. Таким образом, они обманули двух жительниц Кривого Рога на общую сумму почти 1 миллион гривен.

Оперативники криминальной полиции совместно со следователями Криворожского районного управления полиции установили и разоблачили причастных к мошенничеству. Ими оказались 27-летний мужчина и 23-летняя женщина.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

В настоящее время обвинительный акт в отношении двух подозреваемых направили в суд. Правоохранители также устанавливают возможную причастность других людей к преступной схеме.

Напомним, что в Киеве 77-летний мужчина передал мошенникам более 2 млн гривен, поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности.