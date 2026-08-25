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25 августа 2026, 18:30

Прокуратура через суд требует конфисковать сельхозземли у граждан РФ

25 августа 2026, 18:30
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Фото: Киевская городская прокуратура
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Оболонская окружная прокуратура Киева обратилась в суд с исками о прекращении права собственности граждан России на шесть земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 7 гектаров

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews .

Прокуроры просят конфисковать эти земли в пользу государства Украины.

При проверке сведений Государственного реестра прав на недвижимое имущество правоохранители установили, что шесть граждан РФ получили в собственность земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования.

Согласно Земельному кодексу Украины, иностранцы и лица без гражданства могут получить сельскохозяйственные земли по наследству. В то же время они обязаны отчуждать такие участки в течение года с момента обретения права собственности.

Поскольку граждане России не выполнили требования украинского законодательства и не отчуждали унаследованные земли, прокуратура обратилась в суд с исками об их конфискации в пользу Украины.

Суды открыли производство по соответствующим делам.

Напомним, что в Каменском районе Днепропетровской области 66-летнему мужчине сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка в пределах прибрежной защитной полосы.

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