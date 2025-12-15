Украинцы готовы терпеть войну, но 72% поддерживают мирный план – опрос

Фото: Pexels

72% украинцев готовы одобрить мирный план с замораживанием фронта и гарантиями безопасности для Украины (без признания оккупированных территорий частью России)

Об этом говорится в результатах опроса Киевского международного института социологии, передает RegioNews.

В то же время, 75% отвергают план с ограничениями для украинской армии и без гарантий безопасности.

Лишь 9% ожидают завершения войны к началу 2026 года, еще 14% – в первой половине 2026-го, а 63% готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

При этом доверие к ЕС остается на уровне 49%, в США снизилось до 21%, в НАТО – 34%. Также 61% украинцев доверяют Президенту Зеленскому, а только 9% хотят проведение выборов в завершение боевых действий.

Отмечается, что всеукраинский опрос "Омнибус" проведен с 26 ноября по 13 декабря 2025 методом телефонных интервью среди 547 респондентов на подконтрольной Украине территории.

Напомним, специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров американской и украинской делегаций, состоявшихся 14 декабря в Берлине. Разговор продолжится и сегодня, 15 декабря.

На прошлой неделе Дональд Трамп шокировал заявлением, что Зеленский вроде бы единственный, кому не нравится мирный план из четырех частей.

Ранее американский президент заявил, что Россия согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

