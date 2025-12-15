Фото: ОП

Вывод ВСУ из Донецкой и Луганской областей является ключевой "красной линией" для Украины в переговорах с США

Об этом пишет Bild, передает RegioNews.

По данным издания, во время переговоров с американской делегацией Украина была готова обсуждать болезненные компромиссы, в частности, отказ от вступления в НАТО и проведение выборов в сжатые сроки, однако есть линия, которую Зеленский не готов преступить.

"Ключевой спор – территориальный. В одном из пунктов плана говорится, что Крым, Луганская и Донецкая области "де-факто признаются российскими", а линии фронта в Херсонской и Запорожской областях замораживаются", – говорится в материале.

Bild пишет, что Зеленский якобы готов заморозить фронт и таким образом де-факто уступить России оккупированным территориям, хоть и только "временно", но категорически отрицает односторонний отвод сил.

В то же время США предложили компромисс: уход ВСУ с примерно 5600 квадратных километров территории Донбасса, и эта территория становится "демилитаризованной экономической зоной" без входа российских войск. Москва сразу поддержала идею с той оговоркой, что туда зайдет только Росгвардия, а не регулярная армия.

"Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии", – сказал в разговоре с BILD один из чиновников.

В ответ Киев выдвинул свое предложение.

"Если украинские войска отступают, скажем, на пять-десять километров, почему российские войска не должны также отступить на такое же расстояние вглубь оккупированных территорий?", – сказал Зеленский.

Напомним, 14 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился в Берлине со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения мирного плана по завершению войны с Россией.