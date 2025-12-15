Украина закупила инновационный препарат для лечения пациентов с меланомой
Медицинские закупки Украины заключили трехлетний договор с американской фармацевтической компанией на поставку инновационного лекарственного средства
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.
Речь идет о пембролизумабе (торговое название – Китруда). Препарат будут закупаться для лечения пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой.
Первые поставки ожидаются в конце июня 2026 года.
Пембролизумаб является одним из ключевых препаратов современной онкоиммунологии. Он активирует иммунную систему пациента, помогая ей распознавать и уничтожать злокачественные клетки.
Особенно результативным пембролизумаб является в лечении поздних (III–IV) стадий меланомы. На этих этапах заболевание опухоль часто не подлежит хирургическому удалению, а основой терапии становятся иммунотерапия или таргетное лечение, позволяющие сдерживать прогрессирование болезни.
Что известно о меланоме
Одно из самых опасных заболеваний среди всех раковых заболеваний кожи, поскольку распространяется из-за лимфы и крови почти во все органы.
За последние 50 лет заболеваемость меланомой выросла на 600%. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от меланомы умирает около 48 тысяч человек.
Меланома чаще всего возникает в возрасте 30-50 лет. Хотя может возникнуть в любом возрасте, чаще ее диагностируют у женщин.
Среди основных симптомов меланомы:
- появление новых или изменение имеющихся родинок,
- асимметрия,
- неровные края,
- неоднородная окраска,
- быстрый рост образования,
- зуд, боль или кровоточивость.
На поздних стадиях возможны общая слабость, болевой синдром и поражение внутренних органов вследствие метастазирования.