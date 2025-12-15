На Днепропетровщине мужчина во время ссоры бросил гранату в прохожего

Фото: полиция

Инцидент произошел 13 декабря около 23:20 на одной из улиц Каменского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Между прохожими возник словесный спор, во время которого мужчина достал гранату и применил ее. В результате взрыва пострадал 19-летний парень – его госпитализировали.

На месте работали следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские собрали вещественные доказательства, опросили свидетелей и установили обстоятельства происшествия.

Правоохранители задержали злоумышленника – 34-летнего местного жителя.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, п.5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения – содержания под стражей.

