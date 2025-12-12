08:25  12 декабря
Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
07:55  12 декабря
В Полтаве сын напал на мать с топором – ему сообщено о подозрении
21:08  11 декабря
38-летняя Санта Димопулос впервые прокомментировала причину развода с мужем после 11 лет брака
UA | RU
UA | RU
12 декабря 2025, 07:22

Трамп заявил, что Зеленский – единственный, кому не нравится американский мирный план

12 декабря 2025, 07:22
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план завершения войны

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает RegioNews.

По словам Трампа, американский план состоит "из четырех или пяти пунктов". Он признал, что переговорный процесс сложен, поскольку документ предусматривает распределение территорий.

"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения", – подчеркнул американский президент.

Трамп также сравнил дипломатические усилия со своим бизнес-опытом, отметив, что добиться завершения войны в Украине "в тысячу раз сложнее", чем заключить сделку в сфере недвижимости.

Напомним, по данным издания "Зеркало недели", последняя версия мирного плана команды Дональда Трампа, переданная Украине для ознакомления, состоит из четырех частей и предусматривает масштабные политические, территориальные и изменения безопасности.

Ранее американский президент заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план , в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Дональд Трамп мирный план Трампа Украина Зеленский война территория гарантии безопасности
Появилась новая версия мирного плана Трампа: что предлагают Украине
11 декабря 2025, 11:40
Палата представителей Конгресса США одобрила оборонный бюджет: $800 млн для Украины
11 декабря 2025, 07:23
Все новости »
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
Ночная атака на Одессу: поврежден энергообъект, возникли пожары
12 декабря 2025, 09:12
Некем и нечем: цифры против эмоций в войне
12 декабря 2025, 09:08
Избиение морпеха в Одессе: начато служебное расследование
12 декабря 2025, 08:48
На Закарпатье задержали дельца, который за $7 тыс. переправлял мужчин в Польшу
12 декабря 2025, 08:43
Масштабные обыски на Ровенщине и Франковщине: разоблачены новые участники операции "Кратом"
12 декабря 2025, 08:40
Смертельное ДТП на трассе Житомирской области: погиб мотоциклист
12 декабря 2025, 08:25
Под видом банкира и продавца: прикарпатцы отдали мошенникам десятки тысяч гривен
12 декабря 2025, 08:24
Армия РФ за сутки нанесла почти 700 ударов по Запорожской области
12 декабря 2025, 07:58
В Полтаве сын напал на мать с топором – ему сообщено о подозрении
12 декабря 2025, 07:55
Россияне ночью ударили дронами по Павлограду: один погибший, четверо пострадавших
12 декабря 2025, 07:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »