Трамп заявил, что Зеленский – единственный, кому не нравится американский мирный план

Иллюстративное фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план завершения войны

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме, передает RegioNews.

По словам Трампа, американский план состоит "из четырех или пяти пунктов". Он признал, что переговорный процесс сложен, поскольку документ предусматривает распределение территорий.

"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения", – подчеркнул американский президент.

Трамп также сравнил дипломатические усилия со своим бизнес-опытом, отметив, что добиться завершения войны в Украине "в тысячу раз сложнее", чем заключить сделку в сфере недвижимости.

Напомним, по данным издания "Зеркало недели", последняя версия мирного плана команды Дональда Трампа, переданная Украине для ознакомления, состоит из четырех частей и предусматривает масштабные политические, территориальные и изменения безопасности.

Ранее американский президент заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план , в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России