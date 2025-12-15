Иллюстративное фото

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В мае этого года мужчина связался с неизвестным человеком в мессенджере, который предложил ему зарабатывать на поджогах военных автомобилей. Он купил легковоспламеняющееся вещество, установил на телефон приложение для фиксации геопозиции, фотографировал военные автомобили, передавал снимки заказчику, выбирал объект для поджога: это был автомобиль FORD F150 SUPERGREW, переданный ВСУ благотворительным фондом.

Впоследствии мужчина не смог довести дело до конца, потому что присутствовали посторонние лица. В тот же день стражи порядка его задержали. Суд установил, что действия обвиняемого направлены на препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы.

