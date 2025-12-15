Фото: ОВА

Шесть человек, пострадавших в результате российской атаки на Запорожье 14 декабря, остаются в больницах

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Среди пострадавших – 44-летняя женщина с травмами головы и грудной клетки – врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Другие госпитализированные, в том числе шестилетний мальчик с минно-взрывной травмой и контузией, находятся в состоянии средней тяжести.

Чиновник отметил, что всего в больницах находятся 29 человек, которые получили ранения в результате вражеских атак на Запорожскую область. Состояние восьми из них медики оценивают как тяжелое.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, утром 14 декабря военные РФ нанесли удар по супермаркету в Запорожье. Враг атаковал город беспилотниками. Еще три удара россияне нанесли по открытой местности.

В результате вражеской атаки получили ранения 14 человек, среди них – работник патрульной полиции и сотрудник ГСЧС.