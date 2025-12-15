Українці готові терпіти війну, але 72% підтримують мирний план – опитування

Фото: Pexels

72% українців готові схвалити мирний план із заморожуванням фронту та гарантіями безпеки для України (без визнання окупованих територій частиною Росії)

Про це йдеться в результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає RegioNews.

Водночас 75% відкидають план із обмеженнями для української армії та без гарантій безпеки.

Лише 9% очікують завершення війни до початку 2026 року, ще 14% – в першій половині 2026-го, а 63% готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно.

При цьому довіра до ЄС залишається на рівні 49%, до США знизилася до 21%, до НАТО – 34%. Також 61% українців довіряють Президенту Зеленському, а лише 9% хочуть проведення виборів до завершення бойових дій.

Зазначається, що всеукраїнське опитування "Омнібус" проведено з 26 листопада по 13 грудня 2025 року методом телефонних інтерв’ю серед 547 респондентів на підконтрольній Україні території.

Нагадаємо, спеціальний посланник президента США Стів Віткофф повідомив про значний прогрес, досягнутий під час переговорів американської та української делегацій, які відбулися 14 грудня в Берліні. Розмова продовжиться і сьогодні, 15 грудня.

Минулого тижня Дональд Трамп шокував заявою, що Зеленський нібито єдиний, кому не подобається мирний план із чотирьох частин.

Раніше американський президент заявив, що Росія погодилася на мирний план, тоді як президент України Володимир Зеленський його ще не прочитав.

