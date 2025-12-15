На Банковой готовят законопроект о выборах во время военного положения

Фото: из открытых источников

Как сообщают несколько собеседников издания, инициатива возникла как реакция на слова президента США Дональда Трампа о якобы продолжительном отсутствии выборов в Украине.

По замыслу украинских властей, таким образом, "мяч" перебрасывается на американскую сторону: для проведения выборов необходимо значительное снижение военной активности, а потому требование прекратить боевые действия должно уйти от Кремля.

Отмечается, что на прошлой неделе на Банковой уже прошла рабочая встреча по подготовке законопроекта. Среди новаций: возможность многодневного голосования, а уложиться должны в 60-дневный срок, как при досрочных выборах президента.

Напомним, Дональд Трамп считает, что в Украине необходимо провести выборы. Американский лидер намекнул, что в стране тему войны используют для того, чтобы их не проводить.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что готов к выборам, а заявления о том, что он якобы "цепляется" за кресло, назвал "неадекватной историей".

По словам заместителя главы ЦИК Сергея Дубовика, для организации честного и свободного голосования по международным стандартам требуется около шести месяцев.

