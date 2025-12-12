17:43  12 декабря
В Одессе в результате атаки РФ горит турецкое судно
15:33  12 декабря
Синоптик предупредила украинцев о снеге и морозах
15:11  12 декабря
12-летний спортсмен из Закарпатья установил мировой рекорд по гиревому спорту
12 декабря 2025, 19:47

Министра армии США отстранили от переговоров по Украине, – The Telegraph

12 декабря 2025, 19:47
Фото: из открытых источников
Читайте також
Министра армии США Дэна Дрисколла временно отстранили от участия в переговорах по военной помощи Украине

Об этом пишет The Telegraph, передает RegioNews.

Министра армии США Дэна Дрисколла временно отстранили от участия в переговорах по Украине. Решение о его устранении принял глава Пентагона Пит Гегсет.

По данным СМИ, причина отстранения пока не раскрывается. Никакие официальные комментарии от самого Дрисколла или Пентагона пока не опубликованы.

Этот шаг стал неожиданностью для экспертов и международных наблюдателей, поскольку Дрисколл активно участвовал в обсуждениях по военной поддержке Украины и координации партнерских программ.

Ситуация может повлиять на дальнейшее переговоры между США и украинской стороной, а также на стратегическое планирование помощи в сфере обороны.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп шокировал заявлением, что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план из четырех частей.

Ранее американский президент заявил, что Россия якобы согласилась на мирный план, в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

12 декабря 2025
