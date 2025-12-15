Хищение средств на укрытии для детей: в Киеве строительной компании "переплатили" почти 2 миллиона за укрытие в школе

Фото: прокуратура

В Киеве из-за суда со строительной компании взыскали 1,8 миллиона гривен. Эти средства были чрезмерно уплачены из бюджета при ремонте укрытия в одной из школ

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В 2023 году строительная компания получила деньги за капитальный ремонт укрытия в одной из школ Печерского района столицы. При этом оказалось, что объем работ и ее стоимость были завышены. Речь идет о почти 2 миллионах гривен.

"Следовательно прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании чрезмерно уплаченных средств. Иск прокуратуры удовлетворен", - сообщили в прокуратуре.

