Хищение средств на укрытии для детей: в Киеве строительной компании "переплатили" почти 2 миллиона за укрытие в школе
В Киеве из-за суда со строительной компании взыскали 1,8 миллиона гривен. Эти средства были чрезмерно уплачены из бюджета при ремонте укрытия в одной из школ
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.
В 2023 году строительная компания получила деньги за капитальный ремонт укрытия в одной из школ Печерского района столицы. При этом оказалось, что объем работ и ее стоимость были завышены. Речь идет о почти 2 миллионах гривен.
"Следовательно прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании чрезмерно уплаченных средств. Иск прокуратуры удовлетворен", - сообщили в прокуратуре.
Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди них – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций.