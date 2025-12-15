Схема фиктивных инвалидностей на Полтавщине: экс-правоохранителю избрали меру пресечения

Иллюстративное фото: из открытых источников

Полтавский апелляционный суд избрал меру пресечения эксработнику правоохранительных органов, подозреваемого в причастности к масштабной схеме торговли фиктивными группами инвалидности

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Суд взял подозреваемого Романа Романко под стражу с правом внесения залога в размере 250 тыс. грн.

Как стало известно изданию из собственных источников, мужчина является сообщником главы неврологической медицинской команды.

Информация об избрании меры пресечения подтверждается данными на официальном сайте судебной власти. В то же время материалы уголовного производства в Едином государственном реестре судебных решений закрыты.

Напомним, в Полтавской области в рамках спецоперации "Опекун" разоблачили коррупционную схему, организованную группой медицинских работников. Их деятельность была направлена на незаконное предоставление отсрочок от мобилизации. Стоимость такой "услуги" составляла от 16 до 18 тысяч долларов США.

По данным СМИ, в общей сложности у Романа Романко во время следственных действий изъяли более 100 тысяч долларов наличными.

Пока официальное подозрение вручено только экс-правоохранителю. По информации источников, глава неврологической экспертной команды подозрения пока не получила.