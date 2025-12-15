08:43  15 декабря
15 декабря 2025, 07:53

Переговоры в Берлине: Виткофф сообщил о значительном прогрессе США и Украины

15 декабря 2025, 07:53
Переговоры в Берлине – 14 декабря. Фото: Виткофф у Х
Специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров американской и украинской делегаций, состоявшихся в воскресенье в Берлине

Об этом он написал в соцсети Х, передает RegioNews.

По его словам, встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, специального посланника Стива Виткоффа, Джареда Кушнера, а также делегаций США и Украины длилась более пяти часов.

"Представители провели глубокие дискуссии по 20-пунктному плану мира, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс", – отметил Виткофф.

Как известно, 14 декабря в 17:23 по киевскому времени президент Владимир Зеленский сообщил, что начал встречу в Берлине с представителями США и Германии по миру в Украине.

Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп шокировал заявлением , что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план из четырех частей.

Ранее американский президент заявил, что Россия согласилась на мирный план , в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

