Переговоры в Берлине: Виткофф сообщил о значительном прогрессе США и Украины
Специальный посланник президента США Стив Виткофф сообщил о значительном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров американской и украинской делегаций, состоявшихся в воскресенье в Берлине
Об этом он написал в соцсети Х, передает RegioNews.
По его словам, встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского, специального посланника Стива Виткоффа, Джареда Кушнера, а также делегаций США и Украины длилась более пяти часов.
"Представители провели глубокие дискуссии по 20-пунктному плану мира, экономическим программам и другим вопросам. Был достигнут значительный прогресс", – отметил Виткофф.
Как известно, 14 декабря в 17:23 по киевскому времени президент Владимир Зеленский сообщил, что начал встречу в Берлине с представителями США и Германии по миру в Украине.
Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп шокировал заявлением , что Зеленский якобы единственный, кому не нравится мирный план из четырех частей.
Ранее американский президент заявил, что Россия согласилась на мирный план , в то время как президент Украины Владимир Зеленский его еще не прочел.
