30 листопада 2025, 14:43

Зеленський досі не визначився, кого призначить керівником Офісу президента замість Єрмака

30 листопада 2025, 14:43
фото: Офіс Президента України
Президент України Володимир Зеленський ще не визначився, хто очолить Офіс президента замість звільненого Андрія Єрмака

Як передає RegioNews, про це журналістам РБК-Україна повідомив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

"Президент поки визначається з форматом подальшої роботи Офісу, за певний час хоче оцінити ідеї, які були представлені", – заявив він.

Як повідомлялось, колишня посолка України у США Оксана Маркарова відмовилася від посади керівниці Офісу Президента замість Андрія Єрмака. Вона стала радницею із питань відбудови України та інвестицій.

Нагадаємо, 28 листопада Президент України Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував за роботу.

Того ж дня НАБУ і САП проводили обшуки у керівника Офісу Президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі. Кореспондент УП зафіксував, як на територію урядового кварталу зайшли близько 10 співробітників антикорупційних органів.

Згодом у САП підтвердили обшуки в очільника ОП. Сам Єрмак заявив, що обшуки відбуваються в нього вдома.

Україна політика Володимир Зеленський Андрій Єрмак Офіс президента
