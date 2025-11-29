Украина пересмотрит оборонную стратегию: Шмигаль и Буданов доложили президенту

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Денисом Шмыгалем и руководителем ГУР Кириллом Будановым, во время которой заявил, что пора обновить план обороны государства

Об этом идет речь на сайте главы государства, передает RegioNews.

"Доклад министра обороны… Несколько ключевых элементов. Пора менять базовые документы по обороне Украины, в частности план обороны нашего государства. Ход боевых действий продемонстрировал, что именно должно стать обновленными приоритетами", – отметил Зеленский.

Глава государства сообщил, что договорились, что Шмигаль подготовит детальные предложения по изменениям и представит Кабинета министров для утверждения.

Министр также доложил о командировках в Николаевскую и Херсонскую области и мерах по усилению обороны.

"Важно, что правительство и Министерство обороны полностью обеспечивают необходимое финансирование на закупку, в том числе дронов для боевых бригад. Вчера профинансировали очередной ежемесячный транш субвенции для боевых бригад в сумме 4,3 млрд грн. Также для финансирования Линии дронов были дополнительно направлены 8 млрд грн", – добавил президент.

Кроме того, 29 ноября Зеленский провел совещание с руководителем ГУР Кириллом Будановым, во время которого обсудили безопасность и политическую ситуацию вокруг Украины и наметили ключевые акценты для переговорного процесса.

Напомним, по данным СМИ, украинская делегация направилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана с представителями президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В ее состав вошли секретарь СНБО и обороны Украины Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Читайте на также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России