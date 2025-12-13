Иллюстративное фото: pixabay

В ночь на 13 декабря враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

В результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу как позволит ситуация безопасности. Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за значительного количества обесточенных потребителей в результате обстрелов графики почасовых отключений в Одесской, Николаевской и Херсонской областях сейчас не действуют. В остальных регионах Украины применяются графики почасовых отключений.

Также во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Напомним, 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены энергообъекты и дома, есть пострадавшие.

На Кировоградщине в результате массированной атаки без света остались 19 населенных пунктов. В Николаевской области без электроснабжения остались населенные пункты в двух районах области.