13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
13:26  13 декабря
В Киевской области легковушка влетела в грузовик: водитель погиб
14:27  13 декабря
В Полтавской области мужчина бросил гранату в дом
UA | RU
UA | RU
13 декабря 2025, 11:47

В Одессе после массированной атаки есть перебои с подачей воды и тепла, нет света

13 декабря 2025, 11:47
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате одной из самых массированных атак в городе существенные повреждения энергетической инфраструктуры, отсутствует свет и вода

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Восстановительные работы были начаты немедленно после обстрелов. На месте работают профильные службы для скорейшего заживления и восстановления водоснабжения.

На время работ организован подвоз технической воды и других необходимых ресурсов по районам. На местах работают пункты несокрушимости.

Больницы и другие объекты жизнеобеспечения в городе переведены на альтернативные источники питания. Бюветы работают от генераторов.

Как сообщил Одесский горсовет, в результате массированной комбинированной атаки на Одесщину повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к прекращению электроснабжения ряда объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих подачу воды и тепла.

Напомним, 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены энергообъекты и дома, есть пострадавшие.

В Минэнерго сообщили, что враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Одесса вода обстрелы последствия электроснабжение
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Из-за сильного ветра в Запорожье дерево упало на припаркованные авто
13 декабря 2025, 15:17
Стало известно, когда и где простятся со Степаном Гигой
13 декабря 2025, 14:49
В Полтавской области мужчина бросил гранату в дом
13 декабря 2025, 14:27
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
13 декабря 2025, 13:58
В Киевской области легковушка влетела в грузовик: водитель погиб
13 декабря 2025, 13:26
Правительство утвердило выплаты в случае гибели или ранения журналистов
13 декабря 2025, 12:59
Россия нанесла комбинированный удар по Украине: 30 ракет и более 450 беспилотников
13 декабря 2025, 12:34
Россияне массированно атаковали энергетику Украины: без света остался ряд регионов
13 декабря 2025, 11:22
Последствия атаки на Кировоградщину: без света остались 19 населенных пунктов
13 декабря 2025, 10:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Валерий Чалый
Марианна Безуглая
Все блоги »