В результате одной из самых массированных атак в городе существенные повреждения энергетической инфраструктуры, отсутствует свет и вода

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает RegioNews.

Восстановительные работы были начаты немедленно после обстрелов. На месте работают профильные службы для скорейшего заживления и восстановления водоснабжения.

На время работ организован подвоз технической воды и других необходимых ресурсов по районам. На местах работают пункты несокрушимости.

Больницы и другие объекты жизнеобеспечения в городе переведены на альтернативные источники питания. Бюветы работают от генераторов.

Как сообщил Одесский горсовет, в результате массированной комбинированной атаки на Одесщину повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Это привело к прекращению электроснабжения ряда объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих подачу воды и тепла.

Напомним, 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены энергообъекты и дома, есть пострадавшие.

В Минэнерго сообщили, что враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.