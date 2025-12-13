Фото: полиция

Происшествие случилось 12 декабря около 21:40 в одном из сел Опишнянского общества Полтавского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Местный 41-летний житель на почве неприязненных отношений бросил гранату в дом знакомых. К счастью, боеприпас не сработал.

Взрывотехники, прибывшие на место вместе со следственно-оперативной группой, отнесли гранату на безопасное расстояние и уничтожили.

Мужчину задержали. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения – содержании под стражей.

По данному факту открыто два уголовных производства. Фигуранту грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 5 декабря в Полтавской области мужчина взорвал боеприпас возле авто. В результате взрыва пострадали две женщины.