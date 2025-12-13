Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 13 декабря враг нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара – Одесщина

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В целом радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 495 средств воздушного нападения – 30 ракет разных типов и 465 БпЛА разных типов. Среди них:

465 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов), около 270 из них – "шахеды";

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";

5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

5 крылатых ракет Искандер-К;

16 крылатых ракет Калибр.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 12:00 силы ПВО уничтожили или подавили 430 воздушных целей:

417 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);

4 крылатые ракеты Искандер-К;

9 крылатых ракет Калибр.

Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных дронов на 18 локациях, падение обломков сбитых целей на трех локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).

Напомним, 13 декабря враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.