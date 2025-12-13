Россия нанесла комбинированный удар по Украине: 30 ракет и более 450 беспилотников
В ночь на 13 декабря враг нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара – Одесщина
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В целом радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 495 средств воздушного нападения – 30 ракет разных типов и 465 БпЛА разных типов. Среди них:
- 465 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов), около 270 из них – "шахеды";
- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 16 крылатых ракет Калибр.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 12:00 силы ПВО уничтожили или подавили 430 воздушных целей:
- 417 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);
- 4 крылатые ракеты Искандер-К;
- 9 крылатых ракет Калибр.
Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных дронов на 18 локациях, падение обломков сбитых целей на трех локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).
Напомним, 13 декабря враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.