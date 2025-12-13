13:58  13 декабря
В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
13:26  13 декабря
В Киевской области легковушка влетела в грузовик: водитель погиб
14:27  13 декабря
В Полтавской области мужчина бросил гранату в дом
13 декабря 2025, 12:34

Россия нанесла комбинированный удар по Украине: 30 ракет и более 450 беспилотников

13 декабря 2025, 12:34
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 13 декабря враг нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара – Одесщина

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В целом радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение 495 средств воздушного нападения – 30 ракет разных типов и 465 БпЛА разных типов. Среди них:

  • 465 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера" (беспилотники других типов), около 270 из них – "шахеды";
  • 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал";
  • 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 16 крылатых ракет Калибр.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 12:00 силы ПВО уничтожили или подавили 430 воздушных целей:

  • 417 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотников других типов);
  • 4 крылатые ракеты Искандер-К;
  • 9 крылатых ракет Калибр.

Зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных дронов на 18 локациях, падение обломков сбитых целей на трех локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).

Атака на Украину 13 декабря 2025

Напомним, 13 декабря враг нанес ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии в Днепропетровской, Черниговской, Одесской и Николаевской областях.

