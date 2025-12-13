В Киевской области легковушка влетела в грузовик: водитель погиб
ДТП произошло на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель авто Volvo не выбрал безопасную скорость движения и врезался в грузовик, за рулем которого находился 22-летний парень.
Водитель Volvo получил травмы и был госпитализирован. К сожалению, 49-летний мужчина скончался в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
Напомним, вечером 10 декабря на Херсонщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
Из-за сильного ветра в Запорожье дерево упало на припаркованные авто
13 декабря 2025, 15:17Стало известно, когда и где простятся со Степаном Гигой
13 декабря 2025, 14:49В Полтавской области мужчина бросил гранату в дом
13 декабря 2025, 14:27В Виннице 15-летний парень напал в подъезде на 10-летнюю девочку
13 декабря 2025, 13:58Правительство утвердило выплаты в случае гибели или ранения журналистов
13 декабря 2025, 12:59Россия нанесла комбинированный удар по Украине: 30 ракет и более 450 беспилотников
13 декабря 2025, 12:34В Одессе после массированной атаки есть перебои с подачей воды и тепла, нет света
13 декабря 2025, 11:47Россияне массированно атаковали энергетику Украины: без света остался ряд регионов
13 декабря 2025, 11:22Последствия атаки на Кировоградщину: без света остались 19 населенных пунктов
13 декабря 2025, 10:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Все блоги »