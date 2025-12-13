Фото: полиция

ДТП произошло на трассе Киев-Харьков в Бориспольском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Volvo не выбрал безопасную скорость движения и врезался в грузовик, за рулем которого находился 22-летний парень.

Водитель Volvo получил травмы и был госпитализирован. К сожалению, 49-летний мужчина скончался в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 10 декабря на Херсонщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Водитель погиб на месте.