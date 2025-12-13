Последствия атаки на Кировоградщину: без света остались 19 населенных пунктов
В ночь на 13 декабря российские военные массированно атаковали территорию Кировоградщины.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
"Враг совершил очередную массированную атаку ракетами и ударными дронами. Основной целью вновь стала энергетическая инфраструктура области", – говорится в сообщении.
В результате вражеских обстрелов без света остались 19 населенных пунктов.
Все профильные службы оперативно вовлечены в ликвидацию последствий вражеского удара.
Напомним, 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены энергообъекты и дома, есть пострадавшие.
