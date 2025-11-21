ГБР передало в НАБУ заявление нардепа о возможных злоупотреблениях в деятельности эксминистра энергетики

иллюстративное фото: из открытых источников

Сотрудники Бюро передали в НАБУ заявление народного депутата Ярослава Железняка о возможных злоупотреблениях, связанных с деятельностью бывшего Министра энергетики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По информации депутата, в период выполнения служебных обязанностей бывшее должностное лицо могло допустить нарушения при заключении и выполнении договоров в энергетическом секторе. Речь идет, в частности, об авансовых платежах государственных предприятий на значительные суммы, работы по которым не были завершены в полном объеме или не подтверждены документально.

В то же время было установлено, что Национальное антикоррупционное бюро Украины уже осуществляло досудебное расследование по уголовному производству от 05 января 2021 года по фактам, изложенным в заявлении депутата. Также Главное следственное управление ГБР проводило расследование по аналогичному факту от 05 мая 2021 года, подследственность в котором определена НАБУ.

"Учитывая это, во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора было принято решение передать заявление депутата в НАБУ в соответствии с частью четвертой статьи 218 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

