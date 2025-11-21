16:38  21 ноября
Разбойное нападение в Киеве: мужчина взорвал гранату, убегая из магазина
15:47  21 ноября
В Одесском ТЦК произошел взрыв
15:21  21 ноября
Дождь, снег и гололедица: украинцев предупредили об ухудшении погоды
21 ноября 2025, 17:11

ГБР передало в НАБУ заявление нардепа о возможных злоупотреблениях в деятельности эксминистра энергетики

21 ноября 2025, 17:11
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Сотрудники Бюро передали в НАБУ заявление народного депутата Ярослава Железняка о возможных злоупотреблениях, связанных с деятельностью бывшего Министра энергетики

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По информации депутата, в период выполнения служебных обязанностей бывшее должностное лицо могло допустить нарушения при заключении и выполнении договоров в энергетическом секторе. Речь идет, в частности, об авансовых платежах государственных предприятий на значительные суммы, работы по которым не были завершены в полном объеме или не подтверждены документально.

В то же время было установлено, что Национальное антикоррупционное бюро Украины уже осуществляло досудебное расследование по уголовному производству от 05 января 2021 года по фактам, изложенным в заявлении депутата. Также Главное следственное управление ГБР проводило расследование по аналогичному факту от 05 мая 2021 года, подследственность в котором определена НАБУ.

"Учитывая это, во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора было принято решение передать заявление депутата в НАБУ в соответствии с частью четвертой статьи 218 Уголовного процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

ГБР НАБУ Ярослав Железняк заявление энергетика коррупционный скандал
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
07 августа 2025
