ДБР передало до НАБУ заяву нардепа щодо можливих зловживань у діяльності ексміністра енергетики

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За інформацією депутата, у період виконання службових обов’язків колишній посадовець міг допустити порушення під час укладення та виконання договорів у енергетичному секторі. Йдеться, зокрема, про авансові платежі державних підприємств на значні суми, роботи за якими не були завершені в повному обсязі або не підтверджені документально.

Водночас було встановлено, що Національне антикорупційне бюро України вже здійснювало досудове розслідування у кримінальному провадженні від 05 січня 2021 року за фактами, викладеними у заяві депутата. Також Головне слідче управління ДБР проводило розслідування за аналогічним фактом від 05 травня 2021 року, підслідність у якому визначено за НАБУ.

"Зважаючи на це, у взаємодії з Офісом Генерального прокурора було ухвалене рішення передати заяву депутата до НАБУ відповідно до частини четвертої статті 218 Кримінального процесуального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

