21 ноября 2025, 14:04

Топ-чиновник Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал в отставку

21 ноября 2025, 14:04
иллюстративное фото: из открытых источников
Заместитель прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Андрей Синюк уволился с должности по собственному желанию

Как передает RegioNews, об этом он заявил в комментарии Суспільному.

Соответствующее решение Синюк аргументировал стремлением избежать любых спекуляций по поводу влияния на ход и результаты служебного расследования.

"Во избежание любых спекуляций относительно моего возможного влияния на его течение и результаты я принял решение уволиться по собственному желанию", – сообщил уже бывший заместитель прокурора САП.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры отметили, что организатор схемы отмывания средств вокруг "Энергоатома" и близкий друг президента Владимира Зеленского, Тимур Миндич строил связи с эксминистром энергетики и министром юстиции Германом Галущенко благодаря связям с Зеленским.

Напомним, 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции в Украине, направленной на разоблачение коррупции в энергетическом секторе.

В состав преступной группы вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие. Участники этой схемы организовали значимую коррупционную систему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

Детективы также проводили обыски у бывшего министра энергетики , а ныне министра юстиции Германа Галущенко.

Кроме того, обыски проводились у бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича , который, по информации СМИ, покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию , заявив, что все, кто строил схемы в "Энергоатоме", должны получить четкий процессуальный ответ.

В НАБУ сообщили, что зафиксировало участие четырех министров в расследовании дела "Энергоатома". Речь идет о должностных лицах разных периодов, а не всех действующих одновременно. Кроме того, во время масштабной операции было изъято более 4 млн. долларов по местам обысков.

21 ноября 2025
