В Киевской области из-за курения в постели погиб мужчина

Трагедия произошла ночью 13 марта. Загорелся частный дом на одной из улиц Белой Церкви

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Спасатели потушили пламя. В доме после пожара нашли мужчину с ожогами. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, он погиб.

Предварительно причиной пожара стали курение в постели. Точную причину будут выяснять специалисты. Начато расследование.

Напомним, ранее спасатели Львовщины в спешном порядке ликвидировали 95 пожаров. В частности, во Львовском районе в селе Новый Ярычев горела сухая трава на площади 100 кв. На пепелище спасатели обнаружили тело мужчины 1970 года рождения.