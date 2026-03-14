В Сумах судили мужчину, который в Facebook публиковал места ТЦК

Заречный районный суд города Сумы назначил приговор мужчине, обвиняемому в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период, сообщили в суде. Стало известно, как его наказали.

Известно, что в социальной сети Facebook мужчина создал группу. Там обменивались данными о времени и месте проведения мобилизационных мероприятий. В частности, о том, где военные ТЦК вручают повестки о вызове лицам, подлежащим мобилизации.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако его освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

