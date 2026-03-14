11:15  14 марта
Укрэнерго изменяет графики отключений света из-за массированных обстрелов
10:20  14 марта
Россияне атаковали Киевщину: четыре человека погибли
13:00  14 марта
Пограничники показали, как эффектно уничтожили российские позиции на Курщине
UA | RU
UA | RU
14 марта 2026, 10:40

В Сумах судили мужчину, который в Facebook публиковал места ТЦК

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Заречный районный суд города Сумы назначил приговор мужчине, обвиняемому в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям в особый период, сообщили в суде. Стало известно, как его наказали.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что в социальной сети Facebook мужчина создал группу. Там обменивались данными о времени и месте проведения мобилизационных мероприятий. В частности, о том, где военные ТЦК вручают повестки о вызове лицам, подлежащим мобилизации.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако его освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, в Киеве разоблачена схема массового изготовления и продажи "документов", которые имитировали удостоверение силовых структур Украины, в том числе "удостоверение Службы безопасности Украины", и предназначались для использования с целью уклонения от мобилизации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »