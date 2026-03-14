На Днепропетровщине разъяренная женщина ударила сожителя ножом в шею

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел в Долгинцевском районе Кривого Рога. Женщину судили за нападение на ее сожителя

Об этом сообщает "Відомо".

В начале января в одной из квартир произошла ссора между сожителями. Конфилкт перерос в драку. Тогда женщина схватила нож и ударила мужчину в шею. 50-летний пострадавший госпитализирован в больницу. Женщина получила подозрение за умышленное тяжкое повреждение.

Суд признал ее виновной в совершенном преступлении. Женщину приговорили к наказанию в виде пяти лет лишения свободы.

