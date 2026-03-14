На Днепропетровщине разъяренная женщина ударила сожителя ножом в шею
Инцидент произошел в Долгинцевском районе Кривого Рога. Женщину судили за нападение на ее сожителя
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В начале января в одной из квартир произошла ссора между сожителями. Конфилкт перерос в драку. Тогда женщина схватила нож и ударила мужчину в шею. 50-летний пострадавший госпитализирован в больницу. Женщина получила подозрение за умышленное тяжкое повреждение.
Суд признал ее виновной в совершенном преступлении. Женщину приговорили к наказанию в виде пяти лет лишения свободы.
