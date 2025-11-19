В НАБУ прокомментировали обыски в "Нафтогазе"
Детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП провели обыски у директора по безопасности ГК «Нафтогаз Украины»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальную страницу НАБУ в Facebook.
В Бюро отметили, что ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщали.
"Следственные действия санкционированы и осуществлялись в соответствии с действующим законодательством. Эти меры не касаются деятельности Нафтогаза", – говорится в сообщении.
Остальные детали не разглашаются для сохранения тайны досудебного расследования.
Как сообщалось, НАБУ пришло с обысками к топ-чиновнику "Нафтогаза", который может быть связан с пленками Миндича. Речь идет о новом директоре по безопасности Группы "Нафтогаз" Виталие Бровко.
