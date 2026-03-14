Познакомилась с фсбшником в интернете: в Донецкой области женщина "сливала" россиянам позиции украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер".

Как выяснили правоохранители, с 24 декабря 2024 по 11 февраля 2025 года женщина переписывалась в Telegram с сотрудником ФСБ РФ. Россиянин давал ей задачу и получал от нее данные об украинских военных.

В частности, когда она была в Дружковке, Краматорске и Константиновке, писала россиянину о дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины, о расположении блокпостов военной техники, сообщила адреса воинской части и военного комиссариата.

19 марта женщину задержали. На следственном опыте она показала на электронной карте места, информацию о которых передала сотруднику ФСБ РФ. Однако на суде она не признала вину и отказалась давать показания.

Известно, что женщина замужем и имеет малолетнего ребенка.

Суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала в Запорожье еще одного агента ФСБ. Он пытался устроиться на оборонный завод, чтобы "изнутри" сливать россиянам координаты местных предприятий, работающих на фронт.