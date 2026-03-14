"Ваш сын сбил ребенка": в Ровенской области аферист выманил деньги у пенсионерки

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратилась 86-летняя жительница села Новый Корец. Ей позвонил неизвестный и заявил, что ее сын сбил ребенка и теперь нужны срочно деньги на лечение. Для того чтобы у пенсионерки не было времени взять себя в руки, злоумышленница приказала ей ни в коем случае не класть трубку, немедленно брать средства и скорее идти в ближайшее учреждение для осуществления перевода.

В стрессовом состоянии пенсионерка собрала все свои сбережения и перечислила на предоставленные реквизиты около 80 тысяч гривен.

"Полиция Ровенщины в очередной раз напоминает: если вам звонят по телефону неизвестные и просят деньги за "спасение" родственника — немедленно прекратите разговор. Прежде чем действовать, позвоните близкому человеку за его привычным номером или обратитесь в полицию. Будьте бдительны и не поддавайтесь эмоциям", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Киеве аферист выманил у пенсионерки деньги на похороны соседки. Однако в результате оказалось, что соседка жива.