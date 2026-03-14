14 марта 2026, 12:20

"Ваш сын сбил ребенка": в Ровенской области аферист выманил деньги у пенсионерки

14 марта 2026, 12:20
Фото: Нацполиция
В Ровенской области 86-летняя пенсионерка стала жертвой аферистов. Все началось с подозрительного звонка

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратилась 86-летняя жительница села Новый Корец. Ей позвонил неизвестный и заявил, что ее сын сбил ребенка и теперь нужны срочно деньги на лечение. Для того чтобы у пенсионерки не было времени взять себя в руки, злоумышленница приказала ей ни в коем случае не класть трубку, немедленно брать средства и скорее идти в ближайшее учреждение для осуществления перевода.

В стрессовом состоянии пенсионерка собрала все свои сбережения и перечислила на предоставленные реквизиты около 80 тысяч гривен.

"Полиция Ровенщины в очередной раз напоминает: если вам звонят по телефону неизвестные и просят деньги за "спасение" родственника — немедленно прекратите разговор. Прежде чем действовать, позвоните близкому человеку за его привычным номером или обратитесь в полицию. Будьте бдительны и не поддавайтесь эмоциям", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Киеве аферист выманил у пенсионерки деньги на похороны соседки. Однако в результате оказалось, что соседка жива.

13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Станция "Популизм": как "бесплатный" транспорт загоняет Киев и Харьков в долги и кому это выгодно
