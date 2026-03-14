Во Львове мужчина торговал детской порнографией

Во Львове полицейские разоблачили злоумышленника, подозреваемого в хранении и сбыте порнографии, в частности детской. В ближайшие годы он может провести за решеткой

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Во Львове разоблачили 33-летнего мужчину. Он получил доступ к видеопродукции порнографического характера, а также к графическим файлам и видеофайлам, относящимся к категории "детская порнография". Человек загрузил эти файлы, а затем продал их пользователям социальных сетей.

Ему сообщили о подозрении. Мужчине грозит лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, ранее объявили подозрение жителю Житомирского района, который неоднократно насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении двух малолетних падчериц.