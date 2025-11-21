15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
21 листопада 2025, 14:04

Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку

21 листопада 2025, 14:04
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Синюк звільнився з посади за власним бажанням

Як передає RegioNews, про це він заявив у коментарі Суспільному.

Відповідне рішення Синюк аргументував прагненням уникнути будь-яких спекуляцій щодо впливу на перебіг та результати службового розслідування.

"Для уникнення будь-яких спекуляцій щодо мого можливого впливу на його перебіг і результати я ухвалив рішення звільнитись за власним бажанням", – повідомив вже колишній заступник прокурора САП.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначили, що організатор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатому" та близький друг президента Володимира Зеленського, Тимур Міндіч будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із Зеленським.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

