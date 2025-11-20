Фото: иллюстративное

Детективы НАБУ проводят обыски в "Нафтогазе" и готовят подозрение для находящегося за рубежом фигуранта "пленок Миндича"

Об этом сообщает Информатор, передает RegioNews.

В Украине продолжаются масштабные следственные действия, связанные с деятельностью государственной компании "Нефтегаз". Сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях предприятия и у директора по безопасности Виталия Бровко, ранее отвечавшего за надзор за ДБР в Офисе Генпрокурора.

По данным источников, в рамках расследования подготовлено подозрение для фигуранта так называемых "пленок Миндича" по кличке Али Баба. Вручить документ ему пока нельзя, поскольку мужчина находится за границей. Он подозревается в деятельности, требующей дальнейшего выяснения обстоятельств и установления ответственности.

Представители НАБУ пока не комментируют подробности расследования. Однако источники отмечают, что действия детективов направлены на установление круга лиц, имеющих отношение к возможным нарушениям в компании. Следователи продолжают собирать материалы, фиксировать документы и опрашивать должностных лиц, чтобы сформировать полную картину событий.

Расследование проходит на фоне предыдущих скандалов и публикаций, связанных с "пленками Миндича", привлекшими внимание СМИ и политических кругов. Ожидается, что по возвращении Али Бабы в Украину ему официально вручат подозрение, а следователи продолжат устанавливать обстоятельства дела.

Напомним, президент Зеленский оказался перед выбором: либо уволить главу Офиса президента Андрея Ермака по требованию Давида Арахамии, либо лишить самого Арахамию руководства фракцией и ввести против него санкции за разжигание политического кризиса. К требованиям лидера "Слуги народа" неожиданно присоединились влиятельные фигуры – министр Федоров и глава ГУР Буданов.