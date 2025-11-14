10:17  14 листопада
На Полтавщині безпритульний собака покусав чотирьох дітей та двох дорослих
08:20  14 листопада
На Донеччині мати 18 років зберігала тіло доньки у квартирі
03:50  14 листопада
Фронтмен "Другої ріки" Валерій Харчишин зізнався, що знову закохався
14 листопада 2025, 10:09

Масований удар по Україні: деталі від Зеленського

14 листопада 2025, 10:09
Фото: ДСНС Києва
У ніч на 14 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні. З ночі на місцях працюють рятувальники та екстрені служби

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, станом на ранок відомо про десятки поранених, серед них діти та вагітна жінка підтверджено загибель чотирьох людей. Президент висловив співчуття рідним загиблих.

У столиці зафіксовано руйнування в десятках багатоповерхівок, також пошкоджено будівлю Посольства Азербайджану.

Під обстріли потрапили також Київщина, Харківщина та Одещина. На Сумщині, за попередніми даними, ворог міг застосувати ракету "Циркон".

Президент підкреслив, що Україна відповідає на ці атаки власними далекобійними засобами, а світ має посилювати санкційний тиск на Росію.

"Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити", – наголосив він.

Він також зазначив, що Україні потрібні додаткові системи ППО й ракети-перехоплювачі та висловив сподівання на конкретні рішення з боку ЄС і США.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.

У Миколаєві кількість постраждалих внаслідок атаки 13 листопада зросла до восьми
14 листопада 2025, 09:39
Нічна атака на південь Одещини: пошкоджений енергооб'єкт
14 листопада 2025, 09:27
Київщина під ударом: ОВА показала наслідки нічної атаки
14 листопада 2025, 09:23
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
Зіткнення авто на Хмельниччині: один загиблий, ще двоє людей травмовані
14 листопада 2025, 11:56
У Києві зросла кількість постраждалих: під завалами ще можуть бути люди
14 листопада 2025, 11:46
Від тисяч до мільярдів: як відсутність контролю шкодить державі
14 листопада 2025, 11:34
Чоловік уже не дихав: на Харківщині медики врятували людину після клінічної смерті
14 листопада 2025, 11:30
На Київщині викрили масштабну схему фальсифікації рідин для електронних сигарет
14 листопада 2025, 11:19
Удари РФ по енергетиці: Донеччина, Київщина та Одещина частково знеструмлені
14 листопада 2025, 11:16
На Житомирщині пенсіонерка довірила картку знайомій і втратила 68 тис. гривень
14 листопада 2025, 11:05
На Харківщині ворожий дрон влучив у автомобіль газової служби
14 листопада 2025, 10:51
На Буковині викрили тіньову тютюнову фабрику: вилучено дві промислові лінії
14 листопада 2025, 10:46
На Донеччині ССО знищили позиції 51-ї армії РФ
14 листопада 2025, 10:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
