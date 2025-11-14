Масований удар по Україні: деталі від Зеленського

Фото: ДСНС Києва

У ніч на 14 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні. З ночі на місцях працюють рятувальники та екстрені служби

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, станом на ранок відомо про десятки поранених, серед них діти та вагітна жінка підтверджено загибель чотирьох людей. Президент висловив співчуття рідним загиблих.

У столиці зафіксовано руйнування в десятках багатоповерхівок, також пошкоджено будівлю Посольства Азербайджану.

Під обстріли потрапили також Київщина, Харківщина та Одещина. На Сумщині, за попередніми даними, ворог міг застосувати ракету "Циркон".

Президент підкреслив, що Україна відповідає на ці атаки власними далекобійними засобами, а світ має посилювати санкційний тиск на Росію.

"Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити", – наголосив він.

Він також зазначив, що Україні потрібні додаткові системи ППО й ракети-перехоплювачі та висловив сподівання на конкретні рішення з боку ЄС і США.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Основний напрямок удару – місто Київ. Також внаслідок атаки постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина.