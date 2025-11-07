08:08  07 ноября
07 ноября 2025, 07:16

Стефанишина: переговоры с США по Tomahawk и другим ракетам – положительные

07 ноября 2025, 07:16
Фото: Pravo
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев проводит "положительные" переговоры с США по поводу возможности приобретения дальнобойных ракет Tomahawk, а также другого оружия большой дальности

Об этом она рассказала в эфире Bloomberg TV, передает RegioNews.

"Речь идет не только о Tomahawk, но и о разных типах других ракет большой и малой дальности, и я могу сказать только одно: это очень положительно", – отметила Стефанишина .

По ее словам, обсуждение еще продолжается, и сейчас работают несколько украинских делегаций, которые занимаются вопросом увеличения финансовых ресурсов для закупки дополнительного военного потенциала у США.

Дипломатка также прокомментировала недавние российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, назвав этот период "очень сложным". В то же время она подчеркнула, что любой отказ оказывать давление на Россию будет воспринят как сигнал к наращиванию ее возможностей.

Напомним, 2 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk, но не исключил этого в будущем.

Ранее издание CNN сообщало, что Пентагон предоставил "зеленый свет" на потенциальные поставки Украине ракет Tomahawk, однако окончательное решение должен был принять Дональд Трамп.

Как известно, президент Соединенных Штатов также говорил, что хотя у страны есть значительные запасы ракет Tomahawk, они также нужны самой Америке.

Читайте также: "Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны

31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
