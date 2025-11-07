Стефанишина: переговоры с США по Tomahawk и другим ракетам – положительные

Фото: Pravo

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что Киев проводит "положительные" переговоры с США по поводу возможности приобретения дальнобойных ракет Tomahawk, а также другого оружия большой дальности

Об этом она рассказала в эфире Bloomberg TV, передает RegioNews.

"Речь идет не только о Tomahawk, но и о разных типах других ракет большой и малой дальности, и я могу сказать только одно: это очень положительно", – отметила Стефанишина .

По ее словам, обсуждение еще продолжается, и сейчас работают несколько украинских делегаций, которые занимаются вопросом увеличения финансовых ресурсов для закупки дополнительного военного потенциала у США.

Дипломатка также прокомментировала недавние российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, назвав этот период "очень сложным". В то же время она подчеркнула, что любой отказ оказывать давление на Россию будет воспринят как сигнал к наращиванию ее возможностей.

Напомним, 2 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk, но не исключил этого в будущем.

Ранее издание CNN сообщало, что Пентагон предоставил "зеленый свет" на потенциальные поставки Украине ракет Tomahawk, однако окончательное решение должен был принять Дональд Трамп.

Как известно, президент Соединенных Штатов также говорил, что хотя у страны есть значительные запасы ракет Tomahawk, они также нужны самой Америке.

