Трамп пока не рассматривает передачу Украине ракет Tomahawk

Фото: EPA-EFE/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его администрация пока не планирует передавать Украине ракеты большой дальности Tomahawk

Об этом он сказал во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One, аудиотрансляцию которого обнародовал Белый дом, передает RegioNews.

На вопрос, рассматривается ли возможность передачи ракет Украине, Трамп ответил: "Нет, по крайней мере, сейчас". В то же время он отметил, что может "изменить решение", но пока ответ остается отрицательным.

Также американского лидера снова спросили о том, что могло бы стать "последней каплей" для российского диктатора Владимира Путина, чтобы он прекратил войну против Украины.

"Последней капли не будет. Иногда сторонам нужно дать драться. И они дерутся. Для Путина это тяжелая война. Он потерял много солдат, возможно, миллион. Но и для Украины боевые действия тяжелы", – сказал Трамп.

Напомним, издание CNN сообщало, что Пентагон предоставил "зеленый свет" на потенциальные поставки Украине ракет Tomahawk, однако окончательное решение должен был принять Дональд Трамп.

Ранее американский президент заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Свое решение он объяснил длительным и сложным процессом подготовки к использованию этого оружия.

