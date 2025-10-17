Трамп сделал новое заявление о ракетах Tomahawk

Cкриншот с трансляции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хотя у страны есть значительные запасы ракет Tomahawk, они также нужны самой Америке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-конференцию американского президента в Белом доме.

"Нам тоже нужны "Томагавки" для Соединенных Штатов Америки. У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень мощные. Они очень точны. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны", – сказал Трамп.

Президент также сообщил, что у него был "хороший" разговор с Владимиром Путиным 16 октября. По его словам, он спросил у российского лидера, не возражает ли тот против передачи Украине нескольких тысяч "Томагавков".

"Я спросил: "Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч "Томагавков" вашему сопернику? "Ему эта идея не понравилась", - отметил Трамп.

Он также добавил, что его встреча с Путиным в Венгрии может состояться уже в течение двух недель.

Напомним, 16 октября лидеры США и России провели первый за почти два месяца телефонный разговор. После нее Трамп сообщил, что стороны планируют встретиться в Будапеште.

17 октября президент США должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Одной из ключевых тем будет возможное предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Читайте также: