Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Ольга Стефанішина заявила, що Київ проводить "позитивні" переговори зі США щодо можливості придбання далекобійних ракет Tomahawk, а також іншої зброї великої дальності

передає RegioNews.

"Йдеться не тільки про Tomahawk, а й про різні типи інших ракет великої і малої дальності, і я можу сказати тільки одне: це дуже позитивно", – зазначила Стефанішина.

За її словами, обговорення ще триває, і наразі працює кілька українських делегацій, які займаються питанням збільшення фінансових ресурсів для закупівлі додаткового військового потенціалу у США.

Дипломатка також прокоментувала нещодавні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, назвавши цей період "дуже складним". Водночас вона наголосила, що будь-яка відмова чинити тиск на Росію буде сприйнята як сигнал до нарощування її можливостей.

Нагадаємо, 2 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk, але не виключив цього у майбутньому.

Раніше видання CNN повідомляло, що Пентагон надав "зелене світло" на потенційне постачання Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення мав ухвалити Дональд Трамп.

Як відомо, президент Сполучених Штатів також говорив, що хоча в країни є значні запаси ракет Tomahawk, вони також потрібні самій Америці.

