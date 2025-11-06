Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне

Иллюстративное фото: из открытых источников

За последние шесть месяцев 46,2% украинцев избегали новостей на тему войны

Об этом говорится в исследовании Media Development Foundation "Информационная усталость как окно возможностей", передает RegioNews.

По словам аналитиков, избегание в основном умеренное.

Среди основных причин – психологическая и информационная перегрузка. Так, 36,9% опрошенных отметили, что новости вызывают тревогу, а 54% – получают больше информации, чем могут проработать.

В то же время, 65,4% респондентов испытывают гордость за украинское сопротивление, а 63,5% – надежду после успехов ВСУ.

В MDF отмечают, что избегание новостей – скорее защитная реакция, которая помогает людям сохранять эмоциональное равновесие.

Наиболее склонными к информационной усталости молодые украинцы в возрасте 18-24 года – 65% из них признают, что избегают новостей о войне.

Но в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий – на востоке и юге Украины – большинство жителей (более 50%) продолжают активно следить за новостями.

Напомним, по результатам опроса КМИС, 76% украинцев верят в возможность победы над РФ, если Украина будет получать достаточно поддержки от международных партнеров. При этом 15% респондентов не полагают, что это возможно.

Как известно, ранее 69% украинцев высказались за дипломатическое урегулирование конфликта, в то время как только 24% поддерживают идею продолжения боевых действий до окончательной победы.