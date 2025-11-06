09:52  06 ноября
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
08:10  06 ноября
Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне
08:24  06 ноября
Драка между детьми в Полтаве: 11-летнего мальчика избили в дендропарке
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 08:10

Информационная усталость: почти половина украинцев избегает новостей о войне

06 ноября 2025, 08:10
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

За последние шесть месяцев 46,2% украинцев избегали новостей на тему войны

Об этом говорится в исследовании Media Development Foundation "Информационная усталость как окно возможностей", передает RegioNews.

По словам аналитиков, избегание в основном умеренное.

Среди основных причин – психологическая и информационная перегрузка. Так, 36,9% опрошенных отметили, что новости вызывают тревогу, а 54% – получают больше информации, чем могут проработать.

В то же время, 65,4% респондентов испытывают гордость за украинское сопротивление, а 63,5% – надежду после успехов ВСУ.

В MDF отмечают, что избегание новостей – скорее защитная реакция, которая помогает людям сохранять эмоциональное равновесие.

Наиболее склонными к информационной усталости молодые украинцы в возрасте 18-24 года – 65% из них признают, что избегают новостей о войне.

Но в регионах, наиболее пострадавших от боевых действий – на востоке и юге Украины – большинство жителей (более 50%) продолжают активно следить за новостями.

Напомним, по результатам опроса КМИС, 76% украинцев верят в возможность победы над РФ, если Украина будет получать достаточно поддержки от международных партнеров. При этом 15% респондентов не полагают, что это возможно.

Как известно, ранее 69% украинцев высказались за дипломатическое урегулирование конфликта, в то время как только 24% поддерживают идею продолжения боевых действий до окончательной победы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война исследование украинцы опрос новости информационная усталость
Россияне массированно ударили дронами по Каменскому: восемь пострадавших
06 ноября 2025, 07:55
Россияне ударили по Запорожскому району: возникли пожары, травмирована женщина
06 ноября 2025, 07:26
Минус 1170 оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
06 ноября 2025, 07:15
Все новости »
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В Тернопольской области женщину обманули при покупке авто на 70 тысяч гривен
06 ноября 2025, 10:45
Не понравилось, что маленький ребенок кричал: в Кривом Роге женщина напала на соседку с электрошокером
06 ноября 2025, 10:35
Дроны атаковали Черниговщину: попали по энергообъекту и транспортной инфраструктуре
06 ноября 2025, 10:26
Россияне ночью атаковали железнодорожную инфраструктуру в трех областях
06 ноября 2025, 10:14
На Прикарпатье автомобиль вылетел в кювет и перевернулся: водитель погибла
06 ноября 2025, 09:52
В Украине снижается заболеваемость ОРВИ и COVID-19 – ЦОС
06 ноября 2025, 09:44
В Киевской области 18-летний юноша избил прохожего и стрелял из пистолета в подземном переходе
06 ноября 2025, 09:39
В Запорожье разоблачили дезертира, который наладил канал побега военных за границу
06 ноября 2025, 09:24
Из-за вражеских обстрелов на Харьковщине без света более 8 тысяч абонентов
06 ноября 2025, 09:17
Силы ПВО обезвредили 108 из 135 российских дронов, которые ночью атаковали Украину
06 ноября 2025, 09:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »