В США увидели "прогресс" в завершении войны в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

В Соединенных Штатах считают войну между Украиной и РФ одной из важнейших для разрешения

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Виткофф на Американском бизнес-форуме в Майами, передает RegioNews.

По его мнению, в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс и добавил, что этот конфликт "нужно разрешить последующим" после Газы.

"Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители", – заявил он.

Виткофф отметил, что президент США "постоянно следит" за темой урегулирования войны в Украине.

Напомним, НАТО выделит $60 млрд в помощь Украине в 2026 году. Помощь Североатлантическому союзу включает не только финансовые ресурсы, но и передачу современной техники, оружия и другие формы военной и гуманитарной помощи.