19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 20:55

В США увидели "прогресс" в завершении войны в Украине

06 ноября 2025, 20:55
иллюстративное фото: из открытых источников
В Соединенных Штатах считают войну между Украиной и РФ одной из важнейших для разрешения

Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Виткофф на Американском бизнес-форуме в Майами, передает RegioNews.

По его мнению, в урегулировании войны в Украине есть определенный прогресс и добавил, что этот конфликт "нужно разрешить последующим" после Газы.

"Нам предстоит проделать большую работу по протоколам безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители", – заявил он.

Виткофф отметил, что президент США "постоянно следит" за темой урегулирования войны в Украине.

Напомним, НАТО выделит $60 млрд в помощь Украине в 2026 году. Помощь Североатлантическому союзу включает не только финансовые ресурсы, но и передачу современной техники, оружия и другие формы военной и гуманитарной помощи.

