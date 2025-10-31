В США дали разрешение на передачу Украине ракет Tomahawk

иллюстративное фото: из открытых источников

Пентагон дал "зеленый свет" на поставку Украине ракет Tomahawk, однако финальное решение будет принимать Дональд Трамп

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на CNN.

По данным издания, оценка Пентагона взбодрила европейских союзников США, которые считают, что теперь у США есть меньше поводов не предоставлять ракеты, заявили два европейских чиновника.

Трамп также заявил за несколько дней до встречи с Зеленским, что США имеют "многие "Томагавки", которые потенциально могут предоставить Украине.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk. Свое решение американский лидер объяснил длительным и сложным процессом подготовки к использованию этого оружия.