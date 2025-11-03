Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ в РФ

Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Российской Федерации

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает RegioNews.

"Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6", – говорится в сообщении.

По данным Сил беспилотных систем, удар по Саратовскому НПЗ нанесли операторы 14-го отдельного полка БпАК СБС DeepStrike на расстоянии около 600 км от государственной границы Украины.

Также украинские войска огнем поразили логистические объекты оккупантов на временно оккупированной Луганщине: состав материально-технических средств в Роскошном и подвижной состав горюче-смазочных материалов в Довжанске.

Справка: Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих компаний РФ, обеспечивающее потребности русских войск. По состоянию на 2023 год завод перерабатывал около 4,8 млн. тонн нефти в год.

Напомним, недавно Силы обороны нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ.

Ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал, что ГУР и СБУ и СВР летом 2023 года успешно уничтожили один из трех "Орешников" на территории России. Малюк уточнил, что на момент операции название "Орешник" еще не использовали в широком обращении, а Россия не угрожала им публично.