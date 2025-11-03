Аналитики фиксируют продвижение оккупантов на Запорожье и Донетчине
Враг еще продвинулся на востоке Запорожской области. Также оккупанты имеют продвижение в Донецкой области
Об этом со ссылкой на геолокированные данные от 2 ноября сообщил Институт изучения войны (ISW), передает RegioNews со ссылкой на "Справжнє .
Оккупационные войска продвинулись возле села Привольное Пологовского района Запорожской области.
Аналитики обозначили продвижение на интерактивной карте.
Также зафиксировано новое продвижение врага вблизи Покровска на Донетчине.
Напомним, ранее пограничники показали кадры боя в Донецкой области, в котором ликвидировали 13 оккупантов.
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
03 ноября 2025, 10:56
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
