Украина атаковала один из крупнейших НПЗ в РФ

фото: Генеральный штаб ВСУ

Силы обороны нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский НПЗ" в Краснодарском крае РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генштаб.

Как отмечается, поражена нефтеналивная инфраструктура российского морского торгового порта федерального значения, расположенного на побережье Черного моря в бухте Туапсе.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы взорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 2 ноября армия РФ снова массированно атаковала территорию Украины ударными беспилотниками и ракетами. Украинская ПВО сбила или подавила большинство из них.