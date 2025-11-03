Фото: ОВА

Зафиксированы пять прилетов. В результате ударов повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

К счастью, обошлось без пострадавших.

На фото – последствия обстрела.

Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов один человек погиб, еще восемь ранены.