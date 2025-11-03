14:09  03 листопада
03 листопада 2025, 12:40

Сили оборони України завдали удару по Саратовському НПЗ у РФ

03 листопада 2025, 12:40
Фото: Генштаб ЗСУ
У ніч на 3 листопада підрозділи Сил оборони України завдали удару по Саратовському нафтопереробному заводу у Російській Федерації

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, передає RegioNews.

"Зафіксовано влучання в об’єкт та пожежу в районі комплексу нафтопереробних установок ЕЛОУ АВТ-6", – йдеться у повідомленні.

За даними Сил безпілотних систем, удар по Саратовському НПЗ здійснили оператори 14-го окремого полку БпАК СБС DeepStrike на відстані близько 600 км від державного кордону України.

Також українські війська вогнем уразили логістичні об’єкти окупантів на тимчасово окупованій Луганщині: склад матеріально-технічних засобів у Розкішному та рухомий склад пально-мастильних матеріалів у Довжанську.

Довідка: Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств РФ, яке забезпечує потреби російських військ. Станом на 2023 рік завод переробляв близько 4,8 млн тонн нафти на рік.

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї РФ.

Раніше голова СБУ Василь Малюк розповів, що ГУР та СБУ та СЗР влітку 2023 року успішно знищили один з трьох "Орєшніків" на території Росії. Малюк уточнив, що на момент операції назву "Орєшнік" ще не використовували у широкому обігу, а Росія не погрожувала ним публічно.

