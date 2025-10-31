12:51  31 октября
В Киеве липовые деревья покрылись тысячами клопов: стоит ли волноваться жителям
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
31 октября 2025, 13:59

Украина уничтожила "Орешник" на территории РФ: Малюк раскрыл детали

31 октября 2025, 13:59
Фото: иллюстративное
Силы обороны Украины летом 2023 года успешно уничтожили один из трех "Орешников" на территории России

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк во время пресс-конференции, передает RegioNews.

"До этого мы ни разу это не озвучивали. Но мы можем сказать, что один из трех "Орешников" был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР. Это была очень успешная миссия. Уничтожение было стопроцентное",– рассказал Малюк.

Малюк уточнил, что на момент операции название "Орешник" еще не использовали в широком обращении, а Россия не угрожала им публично. Это оружие, по данным украинской разведки, предусматривало три выстрела, один из которых использован Россией, второй уничтожен украинскими силами. Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко добавил, что в настоящее время РФ может иметь еще один выстрел, а в перспективе планирует производить до шести выстрелов в год.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия может разместить "Орешник" на территории Беларуси, что создает дополнительные риски для европейских стран. Радиус действия этой системы составляет около 5500 км, а "мертвая зона" – примерно 700 км. Украинские власти призывают западных партнеров обратить внимание на эти угрозы и координировать меры безопасности.

Напомним, Россия заказала партию ядерных ракет "Калибр" для своего флота. Контракт на 56 боеприпасов со "специальной боевой частью" планируется выполнить до 2026 года.

