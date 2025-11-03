"Искандеры", "Кинжалы" и "шахеды": чем РФ атаковала Украину ночью 3 ноября
В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 138 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" и 115 вражеских БпЛА, атаковавших север, юг и восток страны.
Зафиксировано попадание ракет и 20 дронов на 11 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.
Напомним, ночью 3 ноября россияне атаковали Тростянецкую громаду в Сумской области с помощью ударных беспилотников. Есть погибший, три человека достали из-под завалов.
Под утро 3 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждено предприятие, возник пожар.