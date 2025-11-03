Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 3 ноября Россия атаковала Украину тремя аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М", пятью зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также 138 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушные атаки отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили одну аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" и 115 вражеских БпЛА, атаковавших север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание ракет и 20 дронов на 11 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается.

Напомним, ночью 3 ноября россияне атаковали Тростянецкую громаду в Сумской области с помощью ударных беспилотников. Есть погибший, три человека достали из-под завалов.

Под утро 3 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждено предприятие, возник пожар.